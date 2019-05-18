Прохор Шаляпин пожаловался, что его не пускают на эстраду

Прохор Шаляпин посетовал, что с его карьерой все складывается не так, как ему бы хотелось. В интервью KP.RU певец заявил, что коллеги практически вытеснили его из музыкального телеэфира.

«Я вообще талантливый человек, пел перед президентами. Но сейчас коллеги меня почему-то не пускают на эстраду. Не пускает тот междусобойчик, который уже достал всю страну», — пожаловался Шаляпин.

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Прохор очень переживает по этому поводу, однако не сдается. Гордится, что не спился, вполне себя обеспечивает и продолжает работать по мере возможностей. В конце мая, например, в Москве состоится совместный концерт певца с его возлюбленной — бывшей женой Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. А недавно он стал ведущим прогноза погоды. Коллег в своих неудачах Шаляпин не винит.

«Я их понимаю. Возможно, я бы тоже никого не пускал», — признается артист.

Ранее Прохор Шаляпин откровенно рассказывал страшные подробности о сложных отношениях с отцом и переживаниях по поводу его недавней смерти в психбольнице.