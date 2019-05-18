Видео: Виктория Боня продолжает сиять в Каннах

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня четвертый день подряд дефилирует на Каннском кинофестивале.

Накануне российская звезда была на вечеринке в бархатном мини-платье, а теперь в блестящем комбинезоне с глубоким декольте пришла на показ фильма Педро Альмодовара.

«Сегодня я блистала в прямом и переносном смысле на премьере фильма „Боль и слава"», — заявила Боня.

Гороскоп на 18 мая: Весы, не драматизируйте!

Подписчики Виктории рассыпались в комплиментах.

«Круто, обожаю Альмодовара! Ну а вы, блистательны как всегда», — гласит один из них.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о критике образа Виктории Бони на красной дорожке в Каннах.