Видео: Виктория Боня продолжает сиять в Каннах

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня четвертый день подряд дефилирует на Каннском кинофестивале.
Накануне российская звезда была на вечеринке в бархатном мини-платье, а теперь в блестящем комбинезоне с глубоким декольте пришла на показ фильма Педро Альмодовара.
«Сегодня я блистала в прямом и переносном смысле на премьере фильма „Боль и слава"», — заявила Боня.
Гороскоп на 18 мая: Весы, не драматизируйте!
Подписчики Виктории рассыпались в комплиментах.
«Круто, обожаю Альмодовара! Ну а вы, блистательны как всегда», — гласит один из них.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о критике образа Виктории Бони на красной дорожке в Каннах.