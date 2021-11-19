Стала известна причина роста онкологических заболеваний среди молодежи
В развитых странах стали чаще фиксировать рак толстой и прямой кишки среди людей в возрасте от 20 до 29 лет.
Фото: www.globallookpress.com
В Международном агентстве по исследованию рака в Лионе рассказали о причинах роста случаев онкологии среди молодежи. По словам специалистов, в возрастной группе от 20 до 29 лет рак прямой кишки становится очень распространенным заболеванием из-за неправильного питания и лишнего веса.
Так в Дании новых случаев заболевания этим недугом стало больше на 18% в год, а в Норвегии — 10,6%. Схожие показатели были отмечены в Канаде, Новой Зеландии, Австралии и Великобритании.
В то же время, показатели заболевания колоректальным раком в развитых странах существенно снизились. Во многом это заслуга регулярного скрининга у старшего поколения, передает Medicalxpress.
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