Стала известна причина роста онкологических заболеваний среди молодежи

|
Алиса Маркова
1 330

В развитых странах стали чаще фиксировать рак толстой и прямой кишки среди людей в возрасте от 20 до 29 лет.

Стала известна причина роста онкологических заболеваний среди молодежи

Фото: www.globallookpress.com

В Международном агентстве по исследованию рака в Лионе рассказали о причинах роста случаев онкологии среди молодежи. По словам специалистов, в возрастной группе от 20 до 29 лет рак прямой кишки становится очень распространенным заболеванием из-за неправильного питания и лишнего веса.

Так в Дании новых случаев заболевания этим недугом стало больше на 18% в год, а в Норвегии — 10,6%. Схожие показатели были отмечены в Канаде, Новой Зеландии, Австралии и Великобритании.

В то же время, показатели заболевания колоректальным раком в развитых странах существенно снизились. Во многом это заслуга регулярного скрининга у старшего поколения, передает Medicalxpress.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие факторы увеличивают риск развития инсульта.

+1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
72.60
-0.22 82.26
-0.10
Нумерология любви: Как по дате рождения определить совместимость с партне...

Последние новости

7:44
Что нельзя делать 19 ноября в день памяти Святителя Павла или Павла Ледостава
7:42
Бузова рассекретила ремонт в своей новой квартире: «Уже выбираю матрас»
7:36
Жертвами взрыва жилого дома в Анкаре стали два человека
7:29
«Это неизбежно»: младшему сыну Рудковской и Плющенко вынесли приговор
7:22
Путин предложил дополнительно повысить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 году
7:18
В инновационном центре «Сколково» произошел пожар

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака
Отпетый хулиган и скромный артист: Как сложилась жизнь Игоря Савочкина
Кардиолог рассказал, при каком пульсе надо срочно вызывать скорую помощь
Любовная совместимость: как узнать будущее пары по датам рождения

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа