Сергей Лазарев в одном полотенце показал идеальный пресс — фото

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Певец находится в Тель-Авиве, где представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», финал которого состоится 18 мая.

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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

Сергей Лазарев порадовал своих поклонников фотографией идеального пресса. Певец в очередной раз продемонстрировал своим подписчикам, что находится в прекрасной форме. Артист сделал селфи после душа и, судя по комментариям, сразил юзеров наповал.

Однако свой пост Лазарев посвятил вовсе не спорту, а своему предстоящему участию в финале песенного конкурса «Евровидение», который состоится сегодня, 18 мая.

«Доброе утро! Впереди ответственный день!!! Мне очень нужна ваша поддержка!!! Вместе, мы — СИЛА!!! Голосуйте в Финале Евровидения, отправляя Номер 5! Россия!!!» — написал артист.

Instagram @lazarevsergey

Подписчики заверили, что обязательно поддержат любимого исполнителя.

«Правильное фото перед голосованием!»

«Жду с нетерпением, когда Россию объявят победителем! Moscow 2020!»

«Тело отменное…ну, что тут сказать», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Google определил победителя «Евровидения» по запросам в поисковике.

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