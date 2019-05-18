Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова поделилась со своими подписчиками в Instagram сексуальным фото в откровенном купальнике, а заодно и своими серьезными планами на отпуск. 22-летняя фигуристка отправилась на Бали, чтобы «набраться сил на весь год», который, по ее словам, «обещает быть насыщенным». Девушка признается, что впервые в жизни поставила себе цели на время отдыха. Все очень четко расписано по пунктам. Всего их семь.

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Сотникова собирается рано вставать, заниматься спортом по утрам, прочитать две книги и съездить на три экскурсии. А кроме того, просто отключиться от всего, расслабиться и отдохнуть.

«Хороший настрой на отпуск, а значит на сезон. Потому что понедельник начинается в пятницу. А новый сезон начинается с отпуска», - поддержала Аделину профессиональный психолог.

Instagram @adelina_sotnikova14

А поклонников очень интересует, сколько дней собирается релаксировать спортсменка и какие две книги будет читать. Пока Сотникова не ответила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аделина Сотникова удивила поклонников кардинальной сменой имиджа и русалочьей прической.