«В гостях у Зеленского?»: Брежнева в образе «училки» заинтриговала фанатов

Известная поп-исполнительница Вера Брежнева спровоцировала бурные обсуждения поклонников, опубликовав новое фото на своей странице в Instagram. На снимке звезда эстрады предстала в неожиданном для себя образе: в очках, скромном наряде и с немного растрепанными волосами.

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Певица обратилась к своим подписчикам с интригующим вопросом.

«Вчера была в одном интересном месте. Где и почему так выглядела? Ваши варианты»? — написала теледива.

Публикация Брежневой вызвала бурный отклик в сети. Пользователи строили многочисленные догадки и с удовольствием делились своими предположениями. В комментариях появились разнообразные варианты ответа на вопрос певицы: начиная с самых тривиальных и заканчивая самыми фантастическими.

«Библиотека».

«На вступлении в партию».

«Кремль? Суд? МГУ?»

«Крутой образ, на училку смахивает».

«На презентации оптики».

«Ералаш снимали».

«В гостях у Зеленского», — делились мнением поклонники.

Впрочем, где именно звезда сделала свое загадочное селфи, она так и не рассказала.

Instagram @ververa

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить Меладзе.