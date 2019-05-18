Нумерология любви: Как по дате рождения определить совместимость с партнером

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Астрологи рекомендуют учитывать не только знак Зодиака своего спутника, но и день, в который он родился.

Фото: www.globallookpress.com

Чтобы определить совместимость со своим партнером, недостаточно знать только его знак Зодиака, считают астрологи. Рассказать многое о человеке может дата рождения. Предсказатели рекомендуют обратить внимание на день, в который появился на свет ваш возлюбленный и соотнести его с вашим. При этом необходимо учитывать только один параметр: в четную или нечетную дату родился ваш спутник. Информационный портал «Южный федеральный» представил три варианта развития отношений в соответствии с нумерологическим прогнозом.

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Оба родились в четные даты

Если вы и ваш кавалер появились на свет в четные даты, о благополучии отношений можно не волноваться. Звезды сулят таким парам гармоничный союз. По версии астрологов, возлюбленные, рожденные в четные дни, будут идеально дополнять друг друга и поддерживать в трудных жизненных ситуациях.

Любовь между партнерами будет только крепнуть, а чувства с каждым днем полыхать все сильнее. О вступлении в брак в таком случае можно абсолютно не волноваться. Семейная жизнь обещает быть гладкой и без нелепых ссор.

Оба родились в нечетные даты

Если два любящих друг друга человека родились в нечетные даты, построить семью им будет непросто, однако возможно. Жгучие чувства способны преодолеть любые испытания и заставить воссоединиться вас с избранником, несмотря ни на что.

Чтобы избежать ссор, астрологи рекомендуют поставить себя на место партнера и найти компромисс. Только в том случае, когда два сердца будут желать провести друг с другом всю жизнь, судьба окажется бессильна, и трудности отойдут в сторону.

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Один родился в четную дату, другой — в нечетную

Этот расклад является самым неблагоприятным для построения отношений. Не удивляйтесь, если конфликты с возлюбленным возникнут с самых первых дней. Рожденный в четную дату никогда не сможет разделить вкусов и взглядов того, кто родился в нечетный день. Их любовь похожа на американские горки с резкими перепадами. Иногда возможно затишье, однако вряд ли оно продлится долгое время.

Не исключено, что партнеры будут противиться судьбе и все же заключат брак. Но разве сможет кто-то из них быть счастлив в таком союзе?

Другие нумерологические совпадения

Если у обоих партнеров есть в дате рождения семерка или число кратное 7, это означает, что их ждет безусловная и безграничная любовь, которая не будет меркнуть со временем. Астрологи предвещают таким парам внеземное счастье и идиллическую жизнь.

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