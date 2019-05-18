Видео: торговый центр полыхает в пригороде Баку, есть пострадавшие

В пригороде Баку полыхает торговый центр. Возгорание произошло в субботу, 18 мая.

Здание вспыхнуло в поселке Бузовна рядом со столицей Азербайджана. Как сообщает местное Министерство здравоохранения, в результате происшествия есть пострадавшие — на данный момент известно о четырех гражданах, получивших травмы, сообщает Oxu.az.

В настоящее время, передает МСЧ Азербайджана, все посетители из торгового центра эвакуированы. На месте работают пожарные, сохраняется задымление. Источник возгорания, по предварительным данным, находится в подвале трехэтажного здания, однако о причинах, приведших к воспламенению, пока информации нет.

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