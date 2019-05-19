В аэропорту Ульяновска Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы

Sukhoi Superjet 100 рейса «Ульяновск — Москва» в субботу, 18 мая, прервал взлет из-за неисправности гидросистемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в аэропорту вылета.

«Рейс SU1389 SSJ-100. Прерванный взлет на скорости 55 километров в час из-за отказа первой гидросистемы», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, пассажиры отказываются продолжать полет на данном самолете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другом инциденте с самолетом. 16 мая из-за неисправности топливной системы в аэропорту Краснодара совершил незапланированную посадку борт, следовавший из Ларнаки в Самару.