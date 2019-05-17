Самолет рейса «Ларнака — Самара» экстренно сел в Краснодаре

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О незапланированной посадке сообщил один из пассажиров данного рейса.

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Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Алексей Майшев

В аэропорту Краснодара совершил незапланированную посадку самолет, следовавший из Ларнаки в Самару. О непредвиденной остановке сообщил один из пассажиров данного рейса. По словам молодого человека, борт приземлился еще вечером в четверг, 16 мая, в 20.37 по московскому времени.

После посадки к пассажирам в зал ожидания вышел командир корабля, чтобы объяснить ситуацию. 

«Я контролирую и наземные составы, инженеры — три человека», — сказал пилот и добавил, что самолет продолжит полет, когда все будет нормально. 

Рейс FV5840 «Ларнака — Самара» выполнял самолет авиакомпании «Россия». По предварительной информации, причиной срочной посадки стала неисправность топливной системы.

Пока неизвестно, когда борт вылетит из Краснодара.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жесткой посадке вертолета «Робинсон-44» в Воронежской области.

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