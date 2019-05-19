Король Саудовской Аравии призвал созвать экстренный саммит арабских лидеров

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Причиной призыва послужило обострение отношений с Ираном.

Фото: www.globallookpress.com

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал страны Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива провести экстренный саммит в Мекке в связи с напряжением, возникшим в отношениях с Ираном. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на МИД государства.

Отмечается, что причиной собрания стали нападения йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные станции в Саудовской Аравии. В королевстве подозревают, что шиитский Иран оказывал поддержку своим братьям по вере.

Госминистр иностранных дел государства Адиль аль-Джубейр отметил, что Саудовская Аравия будет всячески пытаться предотвратить возможную войну, однако, если другая сторона не станет идти на компромисс, королевство будет действовать «со всей силой и решительностью».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что две россиянки пострадали при авиаударе в Йемене.

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