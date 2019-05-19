«Даже морщинки к лицу»: Звезда сериала «Ищейка» поразила фанатов нежным фото

Российская актриса Анна Банщикова, известная по сериалу «Ищейка», поразила поклонников своей молодостью и естественной красотой. 44-летняя звезда опубликовала на своей странице в Instagram новый снимок, который не смог оставить равнодушным никого из поклонников.

Артистка разместила в своем микроблоге живое фото, на котором она позирует с минимальным количеством косметики на лице и мечтательно смотрит вдаль. Ее лицо украшает улыбка.

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Поклонники Банщиковой были очарованы ее нежным снимком. Они пришли восхищение от того, насколько безупречно звезда выглядит в своем возрасте. Некоторые признались, что даже завидуют актрисе.

«Очень хорошее фото. Доброта, умиротворение видится во взгляде».

«Пусть всегда в вашем сердце и глазах живет любовь!»

«До чего ж хороша! Даже морщинки к лицу!»

«Невероятно женственная, очаровательная, прекрасная Анна!» — отметили комментаторы.

В свои 44 года артистка остается эталоном красоты для многих женщин. Поклонницы в восторге не только от ее идеальных черт лица, но и от великолепной фигуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Банщикова похвасталась грудью в купальнике.