Мария Бутина записала видеообращение к россиянами из американской тюрьмы

Россиянка Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам тюрьмы за незаконную деятельность в интересах другого государства, записала видеообращение к россиянам, в котором попросила финансовой помощи. Запись появилась вечером в субботу, 18 мая, на странице Бутиной в соцсети «ВКонтакте». Из нее следует, что Мария, до сих пор не имевшая связи с внешним миром, сейчас находится в распределительном центре в Оклахоме, где дожидается отправки в федеральную тюрьму. Там есть телефонная связь и интернет.

На записи Бутина сначала благодарит всех, кто следил за ее историей и поддерживал ее в течение 10 месяцев с момента ее ареста в Вашингтоне, а потом просит помощи.

«Я также хотела обратиться к вам за финансовой поддержкой, а как вы знаете, мои адвокаты подали апелляцию и мы намерены бороться с несправедливостью, которая происходит со мной сейчас и со всеми российскими гражданами, потому что я — это всего лишь отражение текущей действительности», — говорит Мария.

Заключенная просит неравнодушных сограждан ради торжества справедливости перечислить на ее счет любую сумму — «кто сколько может». Заканчивается видеообращение словами «Русские не сдаются».