«Резкий рывок»: вздрагивания при засыпании связали с тревожностью и бессонницей

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 27 0

Подобные эпизоды чаще возникают в периоды психологического стресса и эмоционального напряжения, а не из-за недосыпа.

Что означают вздрагивания при засыпании

Фото: www.globallookpress.com/sleeping man

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PLOS Mental Health: частые пробуждения при засыпании говорят о проблемах со сном

Люди, которые часто внезапно просыпаются в момент засыпания, сообщают о более низком качестве сна, большей бессоннице и повышенной тревожности — к такому выводу пришли исследователи из Университета Париса Лодрона в Зальцбурге.

Речь идет о гипнических рывках — внезапных резких импульсах, которые возникают на границе между бодрствованием и сном. Как отмечают специалисты, они чаще всего ощущаются как резкий мышечный рывок или подергивание, иногда достаточно сильные, чтобы полностью разбудить человека. Опыт также может включать ощущение падения, покалывание, вспышки света или краткие образы в сновидениях, часто сопровождаясь приливом тревоги, страха или паники и физическими признаками испуга — учащенным сердцебиением и дыханием.

В новом исследовании, опубликованном в PLOS Mental Health, ученые провели онлайн-опрос среди 194 взрослых в Австрии и Германии. Девяносто шесть участников испытывали такие пробуждения и как минимум один симптом в неделю, остальные 98 составили контрольную группу. Выяснилось, что группа с гипническими рывками во сне сообщила о более низком качестве сна, большей тяжести бессонницы, более дисфункциональных убеждениях, связанных со сном, и более высоком уровне тревожности и депрессивных симптомов. Частота вздрагиваний также была связана с качеством сна и тревогой, но не с депрессией. Участники отметили, что чаще сталкивались с этим в периоды психологического стресса и эмоционального напряжения, тогда как недосып влиял на частоту меньше.

«Начало сна — это гораздо больше, чем просто мышечное подергивание при засыпании. Участники описывали не только рывки, но и ощущения падения, учащенное сердцебиение, вспышки света или громкие удары, а также сильные чувства тревоги или страха», — приводит издание слова первого автора Тани Грюнбергер.

Она добавила, что данные не могут показать, что чего вызывает, но паттерн напоминает то, что известно о бессоннице. Старший автор Мануэль Шабус отметил, что для большинства людей такие рывки безвредны, однако для подгруппы они сопровождаются стрессом и более долгим временем засыпания. Ученые подчеркивают: результаты получены на основе самоотчетов, и их еще предстоит подтвердить с помощью проверенных инструментов и объективных записей сна.

Качество и режим сна влияют не только на тревожность, но и на метаболизм. Люди, которые ложатся спать раньше, могут терять больше лишнего веса, так что хороший сон может быть полезен сразу с двух сторон: и для психики, и для фигуры.

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