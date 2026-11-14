Енот-алкоголик из США помог приюту собрать 290 тыс. долларов пожертвований

Енот, который проник в винный магазин в Вирджинии, разбил 14 бутылок разного алкоголя и уснул рядом с туалетом, стал местной знаменитостью и помог службе защиты животных округа Хановер собрать рекордную сумму.

Как сообщает The Washington Post, инцидент произошел в прошлом году: менеджер магазина обнаружил потерявшего сознание енота через несколько часов, после чего животное выздоровело и было выпущено в дикую природу примерно в миле от места происшествия. История быстро разошлась по мировым СМИ и даже вдохновила создателей американского шоу на скетч.

По словам руководителя службы защиты животных Джеффри Паркера, он не мог поверить в происходящее. Однако еще больше его удивило то, что последовало дальше: ведомство начало сотрудничать с компанией по производству одежды и выпустило линейку товаров с изображением потерявшего сознание енота рядом с бутылкой алкоголя. На футболках, свитшотах, шапках, кружках и наклейках появились надписи вроде «Trashed Panda» («Смертельно пьяная панда»). Продажи этих дерзких сувениров по всей стране принесли приюту более 290 тысяч долларов, что значительно превышает среднегодовые пожертвования, обычно составляющие менее 20 тысяч долларов.

«Я не знаю, когда мы были так благодарны какому-либо животному, как тому еноту», — приводит издание слова Фэй Причард, руководителя совета округа Хановер.

Теперь перед Паркером стоит приятная задача — решить, как потратить неожиданные средства. Один из вариантов — закупка нагрудных камер для восьми сотрудников службы защиты животных, о которых он безуспешно пытался договориться несколько лет.

Подобные истории с енотами в США не редкость. Осенью эти звери массово употребляют опавшие забродившие яблоки и ягоды, после чего теряют координацию, падают с деревьев и могут вести себя агрессивно. Ветеринары предупреждают: захмелевшие еноты непредсказуемы, а наутро они мучаются от настоящего похмелья. Специалисты советуют не приближаться к таким животным, поскольку внешние симптомы опьянения легко спутать с признаками бешенства или других опасных инфекций.

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