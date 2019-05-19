Популярный британский актер Иван Реон, известный по роли Рамси Болтона в сериале «Игра престолов», уже несколько дней гостит в Петербурге. В Северную столицу кинозвезда приехал на культурный фестиваль Сomic Сon.

Актер успел посмотреть основные достопримечательности города, побывать в офисе соцсети «ВКонтакте» и провести вечер в одном из крупных петербургских ресторанов.

Оказалось, артист приехал в Петербург не один, а также привез с собой жену и ребенка. Об этом сообщает телеканал 78. Реон вместе с семьей отужинал в ресторане на проспекте Добролюбова.

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Увидев актера, фанаты были крайне удивлены, ведь Реон всегда старался скрывать свою личную жизнь, и даже ходили слухи, что он приверженец однополых союзов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иван Реон 16 мая прибыл в Северную столицу стандартным рейсом из Лондона и заселился в пятизвездочный отель в центре города.