Песков о позиции Трампа по РФ: «поладить» означает не новые санкции, а что-то другое»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что госсекретарь США Майк Помпео на встрече с Владимиром Путиным, которая состоялась 14 мая в Сочи, не озвучил конкретных предложений о встрече российского и американского лидеров в Осаке. Об этом он рассказал в передаче «Москва. Путин. Кремль» на канале «Россия-24».

Кроме этого Песков иронично заметил, что желание Трампа «поладить» с Россией, наверное, означает «не введение новых санкций, а что-то другое». Спикер Кремля отметил, что вопросы стратегической стабильности и разоружения сейчас одни из самых главных в российско-американских отношениях.

«Действительно позиция президента Трампа и позиция американской стороны по многим вопросам подвержена стремительным изменениям, поэтому здесь нужно дождаться каких-то исчерпывающих разъяснений», — сказал спикер Кремля в программе «Москва. Путин. Кремль».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Песков пошутил об инаугурации Зеленского, отвечая на вопрос о санкциях.