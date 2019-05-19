«Давно не видел такой истерики»: Лоза о выступлении Лазарева на «Евровидении»

, 14:24 Эксклюзивное интервью 159

В интервью 5-tv.ru певец высказал все, что думает о «Евровидении».

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Российский певец и композитор Юрий Лоза в интервью 5-tv.ru прокомментировал номер поп-исполнителя Сергея Лазарева, с которым он выступил на «Евровидении-2019». По словам Лозы, российский конкурсант очень сильно волновался, и это было заметно даже через экран. Вместо удовольствия, артист испытывал страх, считает музыкант.

«Я давно не видел такой истерики. По-моему, после Полины Гагариной, которая устроила это вот. Такая же истерика была у Лазарева. У него тряслись руки. Это единственный, наверно, исполнитель, который так переволновался, которого так перетрясло. У остальных было удовольствие, а его как будто на каторгу выпустили по-моему», — отметил Лоза.

Впрочем, выступление победителя «Евровидения», которым стал, согласно результатам голосования, представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, композитора тоже не впечатлило. По его мнению, среди участников музыкального конкурса были более достойные конкурсанты.

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«Песня никакая, номера не было. Ну, сидел, ну, руками махал. С точки зрения профессионала, мы все понимаем, что это не хит. Гораздо более похожа на европейский шлягер песня того же шведа. С точки зрения профессионала, азербайджанец выступил с самым интересным номером. По всем параметрам азербайджанец был самый интересный, самый шлягерный был швед. А победил голландец, который в общем-то был самый безликий из всех», — выразил мнение певец.

Лоза уверен, что участие в международных состязаниях должно создавать артистам новый повод для радости, а не наоборот. По его мнению, для того, чтобы достойно представить страну, не обязательно пользоваться услугами иностранных профессионалов.

Финал международного песенного конкура «Евровидение-2019» прошел в Тель-Авиве в субботу, 18 мая. Согласно итогам голосования, первое место занял представитель Нидерландов. Он набрал 492 балла. Российский представитель Сергей Лазарев расположился на третьей строчке в общем рейтинге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении.

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