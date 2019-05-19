Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020

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Прием заявок на билеты начнется 12 июня 2019 года. Матчи будут проходить в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге.

Фото: football.by

Тема:
Евро-2020 13

УЕФА в воскресенье, 19 мая, обнародовала билетную программу на матчи Чемпионата Европы по футболу 2020 года, которые будут проходить в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

Как сообщается на официальном сайте организации, прием заявок на первые полтора миллиона билетов стартует 12 июня 2019 года. Всего же болельщикам будет выделено два с половиной миллиона билетов из трех.

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Уже известно, что самые дешевые билеты на матчи группового этапа и 1/8 финала будут стоить 30 евро в Баку, Будапеште и Бухаресте. В остальных городах, в том числе и в Санкт-Петербурге билет на матч обойдется минимум в 50 евро. Самые дорогие билеты будут стоить 185 евро.

На матчи четвертьфинала, один из которых также состоится в Северной столице России, цены варьируются от 75 до 225 евро. Самые дорогие билеты — на финал ЧЕ-2020 в Лондоне обойдутся в 945 евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем предстоит сражаться российской сборной в отборочном туре Чемпионата Европы по футболу 2020 года.

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