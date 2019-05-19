Пугачева подарила прощенному племяннику квартиру в Москве

Певица Алла Пугачева подарила племяннику Владиславу, с которым долгое время не общалась, квартиру на севере Москвы. Об этом сообщает StarHit.

По информации издания, сын брата Примадонны — Евгений — вел легкомысленный образ жизни. Часто злоупотреблял алкоголем, в результате чего у мужчины возник паралич нижних конечностей. После лечения в Израиле Владислав снова взялся за старое.

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Однако, как ни странно, именно пагубная привычка однажды помогла ему встретить женщину, ради которой он начал новую жизнь. В одном из злачных заведений Москвы на мужчину обратила внимание сотрудница — бухгалтер по имени Гузель. Они познакомились, и через некоторое время Владислав сделал новой возлюбленной предложение.

Узнав об этом, певица начала понемногу восстанавливать отношения с племянником, а в качестве подарка к свадьбе преподнесла ключи от квартиры в районе Сокол. Также Алла Пугачева собирается вложиться в бизнес Владислава.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Примадонна веселилась на показе Юдашкина.