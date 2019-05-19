«Вы наша госпожа!»: звезда «Султана моего сердца» показала фигуру в бикини

Социальные сети актрисы Александры Никифоровой отличаются особенной целомудренностью. Среди снимков звезды сериала «Султан моего сердца» невозможно найти излишне сексуальных фото. Однако в этот раз Никифорова сделала поклонникам настоящий подарок, опубликовав на своей странице в Instagram фотографию в купальнике.

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В кадре Никифорова позирует на фоне моря в разноцветном бикини. Александра сидит к камере вполоборота, придерживая солнечные очки. Рядом с девушкой стоит бокал с напитком. Фанаты актрисы незамедлительно оценили красоту фигуры звезды.

«Красотка!»

«Вот он — рай!»

«Вы наша госпожа!»

«Я бы хотела думать, что султан вас сфоткал», — восхитились подписчики.

Instagram @alexandra_nikiforova_official

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезда сериала «Султан моего сердца» возмутилась поведением турецких мужчин.