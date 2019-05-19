Андрей Губин вышел в свет после слухов о тяжелой болезни

Певец Андрей Губин появился на телевидении после ряда новостей, связанных с его болезнью. Артист принял участие в обсуждении выступления Сергея Лазарева на «Евровидении» на телеканале «Россия-1», передает Дни.ру.

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Губин признался, что практически не следил за конкурсом, а песню Лазарева под названием Scream послушал только накануне.

«Нормально, песню слышал», — заявил артист, когда его попросили оценить композицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Андрей Губин якобы психически болен. По словам продюсера Разина, «ему мерещится, что у него постоянно чешется и болит лицо». Однако эта информация до сих пор не подтверждена.

Финал «Евровидения» прошел в воскресенье, 18 мая, в Тель-Авиве. Сергей Лазарев вышел на сцену пятым. По итогам выбора профессионального жюри и зрительского голосования он занял на конкурсе третье место.