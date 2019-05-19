Мадонна Грейджой? : В сети заметили сходство певицы с героиней сериала

, 18:35 Видео 114

Фанаты «Игры престолов» считают, что наряд для «Евровидения» Мадонна позаимствовала у дома Грейджоев.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @madonna, @allaune, @fiuzaaeduardo, @girlsofgot2019

Поклонники «Игры престолов» оказались недовольны сценическим костюмом Мадонны на «Евровидении-2019». По мнению фанатов телесаги, певица «украла» наряд у одной из героинь сериала.

«Трэш!»: как выглядела Ким Кардашьян до пластики — фото

В частности, образ певицы сравнили с облачением Яры Грейджой. Поклонники сериала отметили, что Мадонна была облачена в стилизованные доспехи — почти такие же, как у экранной воительницы. Сходство образов показалось любителям «Игры престолов» настолько точным, что в сети даже стали появляться шутки о том, что в финальной серии Мадонна сама ворвется в Вестеросс и займет Железный трон.

Однако эпатажный образ стал не единственным обсуждаемым элементом выступления Мадонны в финале музыкального конкурса. Как писал ранее 5-tv.ru, в финале «Евровидения-2019» в Тель-Авиве певица продемонстрировала на весь мир флаг враждующей с Израилем Палестины.

Читайте также

+19° Днём +17°
Ночью +7°
64.63
0.07 72.25
-0.12
Гороскоп на 19 мая: Девы, включайте креатив!

Последние новости

19:13
Скандал на «Евровидении»: победителя Дункана Лоуренса уличили в нарушении правил
18:58
«Хватит думать о весе!» Поклонники успокаивают располневшую Седокову — фото
18:49
Видео: обнародована программа инаугурации Зеленского
18:35
Мадонна Грейджой? : В сети заметили сходство певицы с героиней сериала
18:24
Фото: Автомобиль протаранил людей на набережной Гаваны, есть погибшие
18:15
«Вы наша госпожа!»: звезда «Султана моего сердца» показала фигуру в бикини
17:54
Одиннадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Казахстане
17:43
Человек собаке друг? Почему все чаще домашние питомцы нападают на людей
17:28
«Складки даже на коленях!» «Русская Кардашьян» забыла отфотошопить свой снимок
17:14
Женщина упала в шахту лифта в бизнес-центре в Москве
17:07
«Дорогая родина»: замглавы администрации Януковича прибыл на Украину ради Зеленского
16:51
«Замуж не выйду»: Ольга Орлова попросила не кормить ее слишком жирными бургерами
16:37
Видео: стало известно гражданство пострадавших при взрыве автобуса в Египте
16:26
«Трэш!»: как выглядела Ким Кардашьян до пластики — фото
16:09
14 человек ранены в результате взрыва вблизи туристического автобуса в Египте
15:57
Бомба взорвалась во время проезда туристического автобуса в Египте
15:50
Мадонна продемонстрировала флаг Палестины на «Евровидении-2019»
15:39
Пугачева подарила прощенному племяннику квартиру в Москве
15:25
Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020
15:09
Дайте утюг! Почему украинские дипломаты стыдились «мятого» Порошенко — фото

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама