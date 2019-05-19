Мадонна Грейджой? : В сети заметили сходство певицы с героиней сериала

Поклонники «Игры престолов» оказались недовольны сценическим костюмом Мадонны на «Евровидении-2019». По мнению фанатов телесаги, певица «украла» наряд у одной из героинь сериала.

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В частности, образ певицы сравнили с облачением Яры Грейджой. Поклонники сериала отметили, что Мадонна была облачена в стилизованные доспехи — почти такие же, как у экранной воительницы. Сходство образов показалось любителям «Игры престолов» настолько точным, что в сети даже стали появляться шутки о том, что в финальной серии Мадонна сама ворвется в Вестеросс и займет Железный трон.

Однако эпатажный образ стал не единственным обсуждаемым элементом выступления Мадонны в финале музыкального конкурса. Как писал ранее 5-tv.ru, в финале «Евровидения-2019» в Тель-Авиве певица продемонстрировала на весь мир флаг враждующей с Израилем Палестины.