Мадонна продемонстрировала флаг Палестины на «Евровидении-2019»

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Вместе с мировой звездой запрещенные в Израиле флаги показали конкурсанты из Исландии.

Фото: Instagram @madonnaxcelente

Мадонна нарушила законодательство Израиля во время выступления на «Евровидении». При постановке номера певица использовала символику, запрещенную в стране.

В финале песенного конкурса Мадонна появилась как приглашенная звезда. Артистка исполнила несколько композиций, сопроводив их эффектными сценическими постановками. Во время одного из номеров находившиеся вместе с Мадонной танцоры повернулись к залу спиной и парами поднялись на установленную на сцене платформу. На спины одной из танцевальных пар в этот момент были наклеены флаги Израиля и Палестины. Танцоры при этом шли, обняв друг друга.

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Вероятно, таким образом Мадонна хотела призвать две страны к перемирию. Однако звезда не учла того, что любые изображения палестинского флага запрещены в принимающем «Евровидение» Израиле.

Стоит отметить, что флаг Палестины появлялся во время трансляции соревнования дважды. Во второй раз запрещенную символику продемонстрировала группа Hatari, представлявшая на «Евровидении» Исландию. Молодые люди подняли во время оглашения оценок две таблички. На одной из них было написано слово Palestine, а на второй изображен запрещенный в Израиле флаг Палестины. Артисты размахивали атрибутикой до тех пор, пока организаторы мероприятия ее не изъяли. Как сообщает Teleprogramma.pro, музыканты не раз говорили, что хотят привлечь внимание к этому международному конфликту.

Как писал ранее 5-tv.ru, победу в «Евровидении-2019» одержал голландский певец Дункан Лоуренс. В следующем году конкурс пройдет в Нидерландах.

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