Она в очках, он — в кепке: Пегова показала редкое фото с молодым возлюбленным

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 221 0

Сергей Марин моложе актрисы на девять лет.

Актриса Ирина Пегова — фото с молодым возлюбленным

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Ирина Пегова показала редкое фото с молодым возлюбленным

Народная артистка России Ирина Пегова впервые за долгое время поделилась кадром со своим избранником — актером Сергеем Мариным. Фото появилось в ее телеграм-канале.

Пара проводит время в Петергофе, куда приехала из Суздаля. Для прогулки 48-летняя актриса выбрала красно-белую тельняшку и дополнила образ вязаным кокошником. Сергей предпочел спортивный стиль — футболку, кепку и солнцезащитные очки.

текстИрина Пегова и Сергей Марин. Telegram/ Irina Pegova/ i_pegova

О том, что Пегова в отношениях, стало известно еще в 2024 году. Тогда она показала в соцсетях букет цветов, который возлюбленный подарил ей после присвоения звания народной артистки. Имя избранника актриса долго скрывала — поклонники узнали его только в июне 2025 года, когда пара вместе появилась на фестивале «Пилот».

Сама Пегова признается, что сейчас на личном фронте у нее все хорошо и она по-настоящему счастлива. В мае этого года поклонники даже заподозрили пару в тайной свадьбе — они разглядели кольцо на безымянном пальце актрисы.

За плечами Ирины — тяжелый развод. В 2011 году она рассталась с актером Дмитрием Орловым, за которым была замужем шесть лет. По ее словам, именно после развода жизнь изменилась в лучшую сторону. У экс-супругов есть 20-летняя дочь Татьяна.

До рождения дочери у актрисы случился выкидыш, который сильно сказался на отношениях с мужем — он не поддержал Ирину в тот момент. Еще одной причиной расставания стала алкогольная зависимость Орлова. Несмотря на все пережитое, Пегова не препятствует общению дочери с отцом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Ирина Андреева, известная по роли Ксюши Шаталиной в сериале «Моя прекрасная няня», вышла замуж. Торжественная церемония прошла на озере Комо в Италии, а предложение руки и сердца ей сделали в отеле Grand-Hotel du Cap-Ferrat во Франции. 32-летняя актриса предпочитает не раскрывать личность своего избранника и пока держит его имя в тайне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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