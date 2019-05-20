В Ульяновске за чистоту берегов борется шестилетний блогер. Даниил Цветков даже запустил челлендж «Чистая река». По словам мальчика, больше всего мусора остается после рыбаков, и вместе со взрослыми единомышленниками провел субботник на берегу Юрманского залива. Собрал отходы в мешки и призвал отдыхающих поступать также.

«Как вы видите, мы не убрали весь мусор. Но мы убрали все равно много мусора. Поэтому, я вас очень прошу, не будьте свиньями. И рыболовы, и отдызающие. Все ваши прикормки, которые остались, забирайте их с собой», — говорит мальчик.

Чистая река для Даниила очень важна. Несколько месяцев назад мальчик начал вести блог о рыбалке. Несмотря на юный возраст, он рассказывает о блеснах, приманках и даже дает советы профессионалам-рыбакам.

Ранее в ООН забили тревогу, что ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан.