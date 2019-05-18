Сезон фонтанов в Петергофе открыли красочным спектаклем по произведениям Пушкина

Весенний праздник фонтанов, который традиционно открывает летний сезон в государственном музее-заповеднике «Петергоф», посвятили 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Мероприятие открыл глава Петербурга Александр Беглов.

Он поблагодарил сотрудников ГМЗ «Петергоф» за их труд по сохранению и реставрации «целой вселенной исторических и архитектурных памятников и музеев».

«Сегодняшний праздник, конечно, посвящен Александру Сергеевичу Пушкину. Мы сегодня видели прекрасное представление. Я хотел бы поблагодарить артистов за этот прекрасный праздник. Я хотел бы слова благодарности сказать архитекторам, скульпторам, абсолютно всем сотрудникам музея, которые устроили нам этот праздник. И для меня большая честь открыть эти фонтаны», — сказал Беглов.

Александр Беглов также отметил, что в этом году открытие фонтанов приурочено к празднованию Международного дня музеев. Весь день в большинстве музеев города будет бесплатный вход.

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Зрителям показали красочные этюды из жизни поэта и знакомые с детства каждому истории героев его сказок и повестей. Артисты удивили присутствующих балетными композициями из знаменитых произведений Пушкина, таких как «Капитанская дочка», «Борис Годунов» и многих других. За представлением наблюдали сотни горожан и гостей города.

Мероприятие завершилось пуском фонтанов Большого каскада и фейерверком.

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