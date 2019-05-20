Видео: В Австрии завершился чемпионат мира по бумажным самолетикам

В австрийском Зальцбурге прошли соревнования ведущих авиаконструкторов планеты. Вот только самолеты их были сделаны из бумаги. Фантазию никто не ограничивал — вариантов моделей на чемпионате были десятки. Единственное условие: использовать только один лист А4, не резать и ничего не склеивать.

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Участвовали в состязаниях больше 50 тысяч человек, но в финал вышли лишь 200 участников. Чемпионом впервые в истории турнира стала девушка — украинка Катерина Агафонова. Впечатляющие пике показал не только ее самолетик, но и она сама. Катерина удивила жюри элементами художественной гимнастики.

Рвнее 5-tv.ru сообщал, что в Новосибирске прошел чемпионат по офисным видам спорта.