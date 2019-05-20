Неизвестные ранили ножом четырех посетителей кафе на юге Петербурга

Неизвестные ранили ножом четырех посетителей кафе в Петербурге. Инцидент произошел во Фрунзенском районе на улице Салова вечером 19 мая.

В результате потасовки двое пострадавших были госпитализированы с различными травмами.

«В воскресенье вечером неизвестные преступники во время внезапно возникшей ссоры нанесли ножевые ранения четырем мужчинам в возрасте 24, 32 и 33 лет», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По имеющимся данным злоумышленники скрылись с места происшествия на двух автомобилях. В данный момент ведется их розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина подозревается в жуткой расправе над семьей своей крестницы.