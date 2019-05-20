«Мой кумир!»: фото Кейт Миддлтон в джинсах и на тарзанке покорило сеть

, 14:59 Фото 13

На новых фотографиях супруга принца Уильяма предстала в непривычном для публики образе.

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Фото, видео: Instagram @kensingtonroyal

Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон весь мир считает иконой стиля и элегантности. Женственные наряды, в которых супруга принца Уильяма появляется на светских мероприятиях, давно стали примером для подражания для миллионов девушек. Однако временами Кейт позволяет себе забыть об изящных платьях и туфлях — и появиться перед публикой в повседневном образе.

Так, на новом фото, которое появилось на официальной странице Кенсингтонского дворца, герцогиня позирует в светлой блузке и джинсах. Образ дополняют массивные ботинки на шнуровке. Кроме того, непривычна и поза, в которой запечатлена Кейт. Миддлтон раскачивается на тарзанке в саду «Назад к природе», в создании которого женщина принимала участие лично. Поклонники от непосредственного амплуа герцогини пришли в полный восторг, передает издание «Дни.ру».

«Она удивительная! Она чтит традиции, но остается доступной и приземленной.»

«Какой красивый человек — и внутри, и снаружи!»

«Кейт такая естественная! Она не выглядит так, словно играет какую-то роль. Красавица и мой кумир!» — поделились фанаты герцогини Кембриджской своим мнением.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кейт Миддлтон сблизилась с женой принца Гарри Меган Маркл после того как та родила первенца.

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