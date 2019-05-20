«Помру как новенькая»: фигуристка Тотьмянина опубликовала видео из больницы

, 17:10 Видео 129

Поклонники спортсменки предполагают, что она перенесла очередную операцию на ноге.

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Фото, видео: Instagram @tatianatotmyanina

Фигуристка Татьяна Тотьмянина опубликовала в Instagram видео из немецкой больницы. На кадрах врач делает спортсменке процедуру на ноге. Некоторые поклонники Тотьмяниной после просмотра данного ролика решили, что она перенесла очередную операцию.

Сама же фигуристка подписала публикацию весьма иронично: «Помру как новенькая».

Instagram @tatianatotmyanina

«Что с вами случилось? Живите, пожалуйста! Не надо думать о таких вещах даже!» — прокомментировал пост один из пользователей.

«Тааань, еще одна операция?» — озадачился другой.

«Ну и юмор у вас…» — добавил еще один юзер.

Однако Татьяна Тотьмянина на высказанные переживания своих поклонников не ответила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спортсменка приходит в себя после пяти операций.

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