В Минздраве сообщили о новых штаммах гриппа, к которым у россиян нет иммунитета

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Все три компонента противогриппозных вакцин в этом сезоне заменены.

К каким новым штаммам гриппа у россиян нет иммунитета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Лиознов: у россиян нет иммунитета к новым штаммам гриппа

В России циркулируют новые варианты вируса гриппа, к которым у жителей страны нет иммунитета. Об этом журналистам РИА Новости сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов. По его словам, в текущем сезоне вакцины против гриппа обновлены полностью — изменены все три компонента препаратов. Это, как отметил специалист, свидетельствует о приходе новых штаммов, с которыми организм россиян прежде не сталкивался.

Лиознов подчеркнул, что такая ситуация служит основанием для вакцинации. В первую очередь прививку стоит сделать наиболее уязвимым группам населения: детям, беременным женщинам, пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями. Именно эти категории подвержены более высокому риску тяжелого течения болезни и осложнений.

Прежде в Минздраве также обращали внимание на необходимость своевременной иммунизации в преддверии сезонного подъема заболеваемости. Обновление штаммового состава вакцин происходит ежегодно, однако в этот раз заменены все три компонента, что случается нечасто.

Ранее, писал 5-tv.ru, академик РАН Геннадий Онищенко предупредил о высоком риске появления нового пандемического штамма гриппа до 2029 года. По словам специалиста, вирус мутирует и ищет способ обходить защитные механизмы организма, становясь более вирулентным.

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