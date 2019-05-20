Сходство годовалой дочери Эммануила Виторгана со старшим братом поразило соцсети

79-летний актер Эммануил Виторган впервые за несколько месяцев показал дочь Этель. За это время малышка заметно выросла и стала настоящей копией старшего брата — Максима Виторгана, пишут в социальных сетях.

Instagram @emmanuil_vitorgan

Большинство подписчиков народного артиста пришли в восторг от милого личика девочки. Долгое время родители скрывали ребенка от посторонних глаз, но теперь фамильное сходство стало достоянием общественности. В комментариях пишут:

«Девчушка прелесть, кудрявая булочка»

«О боже! Какая лапочка Этелечка! Здоровья малышке и родителям!»

«Какой чудный ребенок!»

Фотография счастливого отца с малышкой на руках собрала около 5,5 тысячи «лайков».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Максима Виторгана заподозрили в романе с Агнией Кузнецовой.