«Заслуженная награда»: Путин поздравил российского тхэквондиста Ларина с победой

Президент РФ Владимир Путин поздравил российского спортсмена Владислава Ларина с победой на соревнованиях. Ларин занял первое место на чемпионате мира по тхэквондо в весовой категории до 87 килограммов. Состязания проходили в Великобритании.

Текст поздравительной телеграммы был опубликован на официальном сайте Кремля в понедельник, 20 мая. В тексте послания президент России отметил, что Ларин продемонстрировал не только первоклассную подготовку, но и решительный настрой, который помог ему обойти «сильных и опытных» соперников.

«Такой успех — заслуженная награда за Ваш талант, спортивное мастерство и годы упорных напряженных тренировок», — заключил Путин.

Отдельно российский лидер поблагодарил наставников спортсмена и все, кто оказывал ему поддержку «на пути к победам».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин помиловал троих россиян и снял судимость с украинца.