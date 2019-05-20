Владимир Путин помиловал троих россиян и снял судимость с украинца

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Президент Российской Федерации подписал необходимые указы в понедельник, 20 мая.

Фото: www.globallookpress.com

Владимир Путин освободил от дальнейшего отбывания наказания троих россиян и снял судимость с гражданина Украины. Соответствующие указы были подписаны российским президентом в понедельник, 20 мая.

Согласно тексту указов, приведенному на официальном интернет-портале правовой информации, от тюремного заключения освобождаются россиянки Жанна Саламатина (осуждена в 2018 году), Гайникамал Аюпова (осуждена в 2015 году) и Владилен Литвинов – мужчина 1937 года рождения был осужден в 2017 году.

Также президент РФ утвердил снятие судимости с украинского гражданина Сергея Гладкобородова. Харьковчанин был осужден районным судом Москвы в 2017 году. Мужчина отбыл отведенный срок наказания полностью, однако после освобождения ходатайствовал о снятии с него судимости, поскольку она препятствовала его визитам в Россию, куда Сергей приезжал, чтобы ухаживать за тяжелобольной матерью.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин пообщался с прессой на медиафоруме ОНФ.

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