Австрия не предоставит площадку клубу «Валдай»

, 23:35 Мнение экспертов 29

Представители европейской страны также не будут участвовать в заседании организации.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Австрия отказалась представлять площадку дискуссионном клубу «Валдай». Об этом представители европейской страны сообщили накануне VI заседания Европейской конференции клуба, передает председатель совета «Валдая» Андрей Быстрицкий.

По словам Быстрицкого, австрийцы сообщили о своем нежелании участвовать в заседании вечером 20 мая, в то время как VI Европейская конференция клуба была запланирована на вторник, 21 мая. Также свою площадку для мероприятия отказались предоставлять Академия национальной обороны и безопасности Австрии.

«Уверен, что этому много внутриполитических причин и не имеет никакого отношения к России. Но все мы этим очень удивлены, это довольно уникальная история», — уточнил Быстрицкий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Себастьян Курц объявил новые выборы в парламент Австрии после скандала с вице-канцлером.

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