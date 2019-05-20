Австрия не предоставит площадку клубу «Валдай»

Австрия отказалась представлять площадку дискуссионном клубу «Валдай». Об этом представители европейской страны сообщили накануне VI заседания Европейской конференции клуба, передает председатель совета «Валдая» Андрей Быстрицкий.

По словам Быстрицкого, австрийцы сообщили о своем нежелании участвовать в заседании вечером 20 мая, в то время как VI Европейская конференция клуба была запланирована на вторник, 21 мая. Также свою площадку для мероприятия отказались предоставлять Академия национальной обороны и безопасности Австрии.

«Уверен, что этому много внутриполитических причин и не имеет никакого отношения к России. Но все мы этим очень удивлены, это довольно уникальная история» , — уточнил Быстрицкий.

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