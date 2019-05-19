Курц объявил новые выборы в парламент Австрии после скандала с вице-канцлером

Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу, 18 мая, объявил о проведении досрочных выборов в Национальный совет (нижнюю палату парламента) и прекращении деятельности коалиционного правительства республики с Австрийской партией свободы.

«Сегодня я предложил федеральному президенту провести в Австрии досрочные выборы, а именно: как можно скорее», — цитирует австрийского политика ТАСС.

Решение Курца связано с отставкой Хайнца-Кристиана Штрахе, который покинул пост вице-губернатора из-за скандала вокруг видеозаписи, на кадрах которой демонстрируется, как он с кем-то «тайно» встречается, якобы в обход счетной палаты Австрии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что канцлер Австрии Себастьян Курц отказался работать со своим заместителем Хайнцем-Кристианом Штрахе.