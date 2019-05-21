Многие путешественники и любители прогулок по лесам и горам с удовольствием перенесли бы в свои походы часть домашнего уюта, например, в виде чистой посуды. Может показаться, что сохранить ложки, поварешки и котелки в чистоте посреди леса невозможно, но это не так. С помощью простой конструкции из подручных материалов вы спасете свою походную посуду от грязи, пыли и муравьев.

Вам понадобится обычный ремень и крючки для посуды, которые есть на каждой кухне. Когда доберетесь до ближайшего привала, найдите дерево покрепче и обвяжите ремнем. На этот ремень повесьте крючки, на которые, в свою очередь, вешайте посуду. На достаточной высоте от земли ваши котелки и поварешки будут защищены от назойливых насекомых, и есть походный суп будет втрое приятней.

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