Более трети россиян скрывают данные о своих доходах. Это 24 миллиона человек, которые не платят подоходный налог. В их числе самозанятые (официально безработные, но имеющие доход) и те, кто получает зарплату «в конверте».

Эксперты подсчитали: из-за недобросовестных россиян бюджеты недополучают несколько триллионов рублей. Впрочем, большая часть населения — законопослушные налогоплательщики, таких, по данным Росстата, 54 миллиона человек. Чуть более 800 тысяч — официально безработные и еще около двух с половиной миллионов — неработающие инвалиды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной налоговой службы.