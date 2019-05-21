Выяснилось, что треть россиян не платит налоги — видео

, 8:00 Эфирная новость 78

Значительная часть жителей России числятся самозанятыми, либо получают зарплату «в конверте».

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Более трети россиян скрывают данные о своих доходах. Это 24 миллиона человек, которые не платят подоходный налог. В их числе самозанятые (официально безработные, но имеющие доход) и те, кто получает зарплату «в конверте».

Эксперты подсчитали: из-за недобросовестных россиян бюджеты недополучают несколько триллионов рублей. Впрочем, большая часть населения — законопослушные налогоплательщики, таких, по данным Росстата, 54 миллиона человек. Чуть более 800 тысяч — официально безработные и еще около двух с половиной миллионов — неработающие инвалиды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Владимир Путин провел встречу с главой Федеральной налоговой службы.

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