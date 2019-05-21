Почему Huawei временно разрешили возобновить деятельность в США?

Торговая битва США и Китая разгорается как лесной пожар. Под раздачу попала корпорация Huawei, которую американское министерство торговли внесло в черный список. Якобы китайский гигант угрожает национальной безопасности США.

Де-факто Huawei потеряет доступ к американским технологиям, что станет для него серьезным ударом: большинство смартфонов компании управляется ОС Android. Это не значит, что все владельцы гаджетов этого бренда не смогут скачивать приложения из Google Play Store — ограничения затронут лишь будущие устройства Huawei.

В Google рассказали, кто из пользователей Huawei сможет пользоваться Android

Однако поспешное и жесткое решение Белого дома привело в ужас не только китайский бизнес. Как отмечает ФАН, под угрозой серьезных финансовых потерь оказались десятки американских компаний, которые сотрудничали с Huawei до сего времени.

Чтобы хоть как-то сократить их убытки, Минторг сдал назад и выдал корпорации из черного списка временную, 90-дневную лицензию. Партнеры Huawei смогут использовать это время, чтобы подстроиться под новые реалии. Сильнее всего затронуты интересы американских интернет-провайдеров, которые активно закупали китайское оборудование.

Ранее 5-tv.ru писал, как повлияет на рынок прекращение сотрудничества между Google и Huawei.