Фирменная тушенка покинула рацион российского солдата

Заместитель министра обороны России по материално-техническому обеспечению Дмитрий Булгаков в интервью «АиФ» рассказал о рационе питания военнослужащего современной российской армии.

Генерал армии сообщил, что сегодня потомки сухого пайка — индивидуальные рационы питания — включают семь разновидностей по дням недели, а фирменная тушенка исключена из солдатского меню.

«То, что было раньше фирменным знаком военной кухни, — тушенка и консервы мясорастительные — только на гражданке осталось», — отметил генерал.

По словам Булгакова, калорийность базового пайка российского солдата является «самой мощной». Он добавил, что ИРП отличаются в зависимости от родов войск.

«У летчика они одни, у подводника — другие, у спецназовца зимой в горах — третьи. Кстати, энергетическая ценность базового пайка российского военнослужащего самая мощная: 4200 ккал в сутки», — заявил Булгаков.

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