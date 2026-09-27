За незаконный вылов раков в России придется платить в 15 раз больше

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

Размер компенсации увеличили.

В России повысили ущерб за незаконный вылов раков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Размер возмещения ущерба за незаконный вылов речных раков в России вырос почти в 15 раз. Теперь за одного выловленного без разрешения рака придется возместить 1688 рублей независимо от его размера и веса.

Соответствующие изменения опубликованы на интернет-портале правовой информации. В документе указано, что в таксы для расчета ущерба за незаконную добычу водных биологических ресурсов внесена отдельная позиция для раков — 1688 рублей за экземпляр.

Ранее размер компенсации за одного рака составлял 115 рублей. До изменения правил речные раки учитывались вместе с морскими ежами и креветками шримс-медвежатами, для которых действовала единая сумма возмещения.

Ранее 5-tv.ru публиковал лунный календарь и прогноз рыбака. Ноябрь 2026 года станет переходным периодом для российских водоемов: в одних регионах уже появится первый лед, а в других вода останется открытой, но продолжит быстро остывать. Это время активизации хищной рыбы — окуня и щуки, ночного выхода налима, а также последних периодов клева мирных видов перед окончательным похолоданием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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