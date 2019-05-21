Задержан замгубернатора по ЖКХ Ростовской области

Правоохранители во вторник, 21 мая, задержали замгубернатора Ростовской области по ЖКХ Сергея Сидаша. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Следственные действия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего министра строительства региона Николай Безуглова.

Известно что в доме у Сидаша были проведены обыски. Также следователи наведались в его рабочий кабинет. Других обстоятельств дела пока не сообщается.

Официальных заявлений также не поступало. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры обыска у арестованного ранее сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина. У него было найдено 12 миллиардов рублей.