Заместитель председателя комитета по внешней политике чешского парламента Йиржи Кобза объяснил, чем Россия так «опасна» для стран Запада. Своим мнением Йиржи Кобза поделился 16 мая на страницах чешского издания Parlamentní Listy.

Бывший дипломат уверен — все дело в том, что в РФ провозглашаются ценности, которые либералы Евросоюза уже «или почти истребили, или подавили».

По мнению Кобзы, россияне, к примеру, «не увлекаются сумасшедшим гендеризмом и крайним феминизмом». В России, пишет депутат, у мужчин и женщин равные права и возможности, но при этом никто не считает представителей противоположных полов одинаковыми людьми. А также, в России «имеют смелость» оказываться от пропаганды «странных меньшинств» в стране.

Но главное, что пугает Запад, полагает Йиржи Кобза, это «уважение к традициям, патриотизм и благодарность своим предкам, защитившим страну», и давшим жизнь будущим поколениям, что идет в разрез с тенденциями, главенствующими среди западных либералов, которые считают патриотизм уничижительным словом.

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