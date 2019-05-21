Депутат из Чехии объяснил, почему Запад считает Россию «опасной» — видео

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Россия, по мнению народного избранника Йиржи Кобзы, не боится провозглашать и поддерживать ценности, почти утраченные либералами Евросоюза.

Фото: Facebook @Jirka Kobza

Заместитель председателя комитета по внешней политике чешского парламента Йиржи Кобза объяснил, чем Россия так «опасна» для стран Запада. Своим мнением Йиржи Кобза поделился 16 мая на страницах чешского издания Parlamentní Listy.

Бывший дипломат уверен — все дело в том, что в РФ провозглашаются ценности, которые либералы Евросоюза уже «или почти истребили, или подавили».

По мнению Кобзы, россияне, к примеру, «не увлекаются сумасшедшим гендеризмом и крайним феминизмом». В России, пишет депутат, у мужчин и женщин равные права и возможности, но при этом никто не считает представителей противоположных полов одинаковыми людьми. А также, в России «имеют смелость» оказываться от пропаганды «странных меньшинств» в стране.

Но главное, что пугает Запад, полагает Йиржи Кобза, это «уважение к традициям, патриотизм и благодарность своим предкам, защитившим страну», и давшим жизнь будущим поколениям, что идет в разрез с тенденциями, главенствующими среди западных либералов, которые считают патриотизм уничижительным словом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд в Петербурге отказал ЛГБТ-сообществу в проведении своих шествий.

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