Двойной абсурд! В Польше запретили песню «Темная ночь»

В Польше уже запрещают песни военных лет. Скандал грянул в Гданьске, в музее Второй мировой войны — что вдвойне абсурдно… Приглашенного на акцию музыканта Петра Косевского прервали, когда он исполнял «Темную ночь». Директор культурного учреждения, негодуя, заявил, что эта композиция пропитана идеями большевизма и поэтому запрещена.

Музыкант написал в соцсети, что был шокирован происходящим. Попытался возмутиться, но его тут же выставили за дверь. Те, кто хоть раз слышал композицию знают, что в ней нет и намека на большевизм, там поется о другом.

«Темная ночь» была написана Никитой Богословским в 1943 году специально для фильма «Два бойца». И сразу стала популярной. Ее и сейчас исполняют на разных языках, в том числе и польские исполнители. Но, видимо, запрет действует исключительно в стенах музея Второй Мировой войны.

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