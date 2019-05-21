«Пышногрудая» внучка Боярского с отцом прокомментировали сплетни об их семье

Внучка народного артиста РСФСР Михаила Боярского 20-летняя Екатерина стала настоящей звездой. Девушка вовсе не привыкла к повышенному вниманию к своей персоне — она не гонится за большим количеством подписчиков в соцсетях, да и на публике появляется редко — однако журналисты сделали ее одной из главных героинь последних новостей.

Екатерина была удивлена тому, как пресса быстро ей заинтересовалась. На просторах сети распространились ее соблазнительные снимки в купальнике, которые буквально взорвали интернет. Однако, вдобавок ко всему этому, поклонники стали сеять ни на чем не основанные слухи. Девушка не смогла проигнорировать возникшие сплетни и решила прокомментировать ситуацию на своей странице Instagram.

«Коллегам из СМИ конечно виднее, но: 1. Я пока не планирую выходить замуж. 2. Я никогда не училась за границей. Ездила только в языковой лагерь на 2 недели», — написала Боярская.

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Прочитав пост дочери, на него отреагировал ее отец депутат Государственной Думы Сергей Боярский.

«Ха-ха, теперь ты понимаешь, как это работает! Главное, относиться к этому с улыбкой и пониманием, ведь все мы порой заблуждаемся и принимаем вымысел за чистую монету», — иронично заметил политик, намекнув, что на СМИ не всегда можно полагаться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соцсети обсуждают откровенные фотографии старшей внучки Боярского.