Садальский раскритиковал Сябитову за идею ввести 300-тысячный штраф за развод

Заслуженный артист России Станислав Садальский принял в штыки предложение телеведущей Розы Сябитовой, которая предложила увеличить налог на развод до 300 тысяч рублей.
Instagram @stassadal
«Роза Сябитова ввязалась в гонку, как ограбить народ?!», — задал вопрос актер на своей странице в Instagram.
Он также рассказал историю одной знакомой, которая после развода оскорбляет бывшего супруга в присутствии ребенка.
«Женщины, будьте умнее и выше ваших эмоций, не заставляйте детишек страдать, говоря им плохо об их папочках! Это у вас с ним не получилось и для вас он плохой, а для ребенка он самый лучший и человек, как и вы!» — приводит слова Садальского сайт Teleprogramma.pro.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что миллиардер Евгений Петросян погряз в долгах после развода.
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