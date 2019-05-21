Садальский раскритиковал Сябитову за идею ввести 300-тысячный штраф за развод

Заслуженный артист России Станислав Садальский принял в штыки предложение телеведущей Розы Сябитовой, которая предложила увеличить налог на развод до 300 тысяч рублей.

Instagram @stassadal

«Роза Сябитова ввязалась в гонку, как ограбить народ?! », — задал вопрос актер на своей странице в Instagram.

Он также рассказал историю одной знакомой, которая после развода оскорбляет бывшего супруга в присутствии ребенка.

«Женщины, будьте умнее и выше ваших эмоций, не заставляйте детишек страдать, говоря им плохо об их папочках! Это у вас с ним не получилось и для вас он плохой, а для ребенка он самый лучший и человек, как и вы!» — приводит слова Садальского сайт Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что миллиардер Евгений Петросян погряз в долгах после развода.