«Нафига мне это надо»: Сябитова предложила штрафовать за развод на 300 тысяч

Главная сваха России Роза Сябитова предложила способ, который должен значительно уменьшить количество разводов и скоропалительных браков в стране. По мнению телеведущей, за расторжение брака нужно наказывать рублем «по-крупному» — штраф за развал ячейки общества должен быть не меньше 300 тысяч рублей.

Как пояснила Сябитова, перспектива крупной траты должна не только заставить семейную пару подойти к решению о разводе со всей ответственностью, но и предотвратить браки «по глупости».

«Если пошлина за развод будет 300 тысяч, а не 400 рублей, уверяю вас, 80% молодежи отсеется и скажет: „А на фига мне это надо, я к семье еще не готов“. А те, кто пойдет заключать брак, те будут думать и деньги считать, и тогда все будет хорошо», — высказалась сваха в беседе с телеканалом «360».

Телеведущая также обратила внимание на то, что большое количество разводов кроется в скоропалительности свадеб и непонимании молодоженами того, что они берут на себя определенные обязательства перед семьями друг друга. Роза уверена: родители должны принимать максимально активное участие в развитии отношений своих детей, опекать их и делиться своим опытом.

Ранее 5-tv.ru делился объяснениями Розы Сябитовой о том, почему она сама не замужем.