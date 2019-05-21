Стало известно, чем опасны укусы московских «кровососов» — видео

, 19:51 Видео 14

Эксперт рассказал, почему городские комары, хорошо знакомые жителям российской столицы, могут быть угрозой здоровью.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com

Специалисты предупредили — московские комары опасны. Речь идет не о насекомых, обитающих в парках и лесных массивах столицы РФ. Эксперты предупредили о других комарах — хорошо знакомых жителям и гостям Москвы — подвальных.

Эти кровососущие размножаются в сырых подвалах и в запущенных водоемах с затхлой водой. Поэтому, по мнению заведующего лабораторией охраны природы Московского региона Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы Бориса Самойлова, эти комары могут быть переносчиками инфекционных заболеваний. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Увы, утешительным прогнозом Борис Самойлов не порадовал — этих опасных переносчиков инфекции в ближайшее время не станет. Причина — недостаточные усилия столичных властей по уменьшению мест размножения этих кровососов. Не все подвалы Москвы еще осушены, а водоемы приведены в надлежащий вид.

Вместе с тем, московские комары менее опасны по сравнению, например, с кровососами из Францию На территории Пятой республики зафиксировано увеличение численности комаров-переносчиков лихорадок Зика, денге и чикунгунья, сообщают «Метеовести».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как после укуса комара жительнице Германии ампутировали ногу и руку.

Читайте также

+23° Днём +23°
Ночью +11°
64.54
0.05 71.97
0.01
ТОП-5 лучших семьянинов по знаку Зодиака — с кем можно строить отношения

Последние новости

19:51
Стало известно, чем опасны укусы московских «кровососов» — видео
19:30
В Москве стартовал финальный этап студенческого кубка по менеджменту «Управляй»
19:20
Законопроект о посещении родных в реанимации окончательно принят в России
19:11
В СФ РФ предлагают узаконить понятие «отец-одиночка»
19:05
Отставка грозившего проплыть под Крымским мостом министра Украины откладывается
18:56
Садальский раскритиковал Сябитову за идею ввести 300-тысячный штраф за развод
18:41
В России упростили процедуру оформления инвалидности
18:32
Васильева заявила о сокращении до минимума отчетности в российских школах
18:23
В Магнитогорске полыхает промзона на левом берегу Урала — видео
18:16
США ввели очередные санкции против российских компаний — видео
18:05
Видео образовавшихся под зданием Госдумы РФ опасных пустот
17:57
Двойной абсурд! В Польше запретили песню «Темная ночь»
17:45
Ребенок пострадал в результате неожиданного приземления вертолета в Ленобласти
17:40
Зеленский объяснил, почему хочет распустить Верховную раду — видео
17:34
Второй технологический фестиваль MY.TECH откроется 8 июня на курорте «Игора»
17:24
Дочь Сергея Шойгу трогательно поздравила его с днем рождения — видео
17:18
В преддверии курортного сезона пожарные провели учения на Крымском мосту — видео
17:05
«Это большой пример» — первый российский гонщик «Формулы» о Ники Лауде
17:00
Жена Боярского возглавила Театр имени Ленсовета в Петербурге
16:51
«Жюри 17 стран поставили ноль баллов»: Лазарев подсчитал голоса на «Евровидении»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Таблоид

Максим Покровский из «Ногу свело!» — о дочери, алкоголе и популярности

В 2019 году легендарная рок-группа «Ногу Свело!» отметила юбилей — 30 лет. В интервью 5-tv.ru создатель коллектива Максим Покровский рассказал о дочери, которая живет в США и планах на будущее.

Интервью

Новости канала

Алексей Глызин — герой нового выпуска проекта «Моя правда»

Одно лишь его имя собирало стадионы. Песни Алексея Глызина исполняла вся страна, а самого красавца-блондина обожали женщины. Обаятельный, улыбчивый и романтичный… Он казался сказочным принцем. Но в реальной жизни Глызин был совсем не похож на ангела.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Реклама