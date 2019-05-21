Специалисты предупредили — московские комары опасны. Речь идет не о насекомых, обитающих в парках и лесных массивах столицы РФ. Эксперты предупредили о других комарах — хорошо знакомых жителям и гостям Москвы — подвальных.

Эти кровососущие размножаются в сырых подвалах и в запущенных водоемах с затхлой водой. Поэтому, по мнению заведующего лабораторией охраны природы Московского региона Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы Бориса Самойлова, эти комары могут быть переносчиками инфекционных заболеваний. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Увы, утешительным прогнозом Борис Самойлов не порадовал — этих опасных переносчиков инфекции в ближайшее время не станет. Причина — недостаточные усилия столичных властей по уменьшению мест размножения этих кровососов. Не все подвалы Москвы еще осушены, а водоемы приведены в надлежащий вид.

Вместе с тем, московские комары менее опасны по сравнению, например, с кровососами из Францию На территории Пятой республики зафиксировано увеличение численности комаров-переносчиков лихорадок Зика, денге и чикунгунья, сообщают «Метеовести».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как после укуса комара жительнице Германии ампутировали ногу и руку.