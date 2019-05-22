Детское питание в России уже в скором времени может подорожать. Каши и пюре для самых маленьких вошли в список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Уникальный код на этикетке позволит отличить подделку от правильного продукта, но скажется на цене.

Производители детского питания настаивают: в качестве их товаров сомневаться не приходится и в маркировках они не нуждаются. Стоит ли экономить на здоровье собственного ребенка — смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Совфеде РФ предлагают узаконить понятие «отец-одиночка»; соответствующий законопроект уже разработан.